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    Егор Твердохлеб - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Егор
    Отчество Михайлович
    Фамилия Твердохлеб
    Команда Минай
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 декабря 2000 (22 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 90' Львов 1:0 Минай Украина. Премьер-лига, 16 тур
    28.02.2023 1' - 74' Минай 1:4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 9 тур
    Статистика по турнирам
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