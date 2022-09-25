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    Олег Горин - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Олег
    Отчество Андреевич
    Фамилия Горин
    Команда Минай
    Состав Основной
    Родной город Львов
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 2000 (23 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 80' Львов 1:0 Минай Украина. Премьер-лига, 16 тур
    28.02.2023 1' - 90' Минай 1:4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 9 тур
    Статистика по турнирам
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