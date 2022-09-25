Олег Горин - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Горин
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Олег
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Горин
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 80'
|Львов
|1:0
|Минай
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Минай
|1:4
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|12
|0
|1
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -80'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|28.02.2023
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|27.11.2022
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|20.11.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|31'
|06.11.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Минай (Минай)
|29.10.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|66'
|14.10.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|47'
|02.10.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Динамо (Киев)
|7'
|25.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|86'
|12.09.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|05.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|4' 39'