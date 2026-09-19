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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Аланьяспор
Нуну Лима
Статистика
€ 2 млн
Нуну Лима - статистика
Аланьяспор
16 марта 2001 (25), Порту
#3 | Защитник
184 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Чорум
1 : 2
19.09.2026
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
2 : 2
12.09.2026
Гезтепе
1' - 90'
72'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Кубок 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аланьяспор
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Чорум
1 : 2
19.09.2026
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
2 : 2
12.09.2026
Гезтепе
1' - 90'
72'
Турция. Суперлига, 3 тур
Эюпспор
2 : 1
30.08.2026
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
1 : 0
23.08.2026
Бешикташ
1' - 90'
73'
Турция. Суперлига, 1 тур
Газиантеп
1 : 1
15.08.2026
Аланьяспор
1' - 90'
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