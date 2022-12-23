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    Патрик Вильям - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Патрик
    Фамилия Вильям
    Команда Риу Аве
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июня 1997 (25 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Брага 2:0 Риу Аве Португалия. Примейра, 23 тур
    26.02.2023 85' - 90' Риу Аве 1:0 Шавиш Португалия. Примейра, 22 тур
    18.02.2023 Был в запасе Порту 1:0 Риу Аве Португалия. Примейра, 21 тур
    13.02.2023 1' - 61' Риу Аве 2:0 Эшторил Португалия. Примейра, 20 тур
    07.02.2023 1' - 90' Риу Аве 0:1 Спортинг Португалия. Примейра, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риу Аве 16 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Брага (Брага) 2:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    26.02.2023 85' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:0 Шавиш (Шавиш)
    18.02.2023 Был в запасе Порту (Порту) 1:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    13.02.2023 1' -61' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:0 Эшторил (Эшторил)
    07.02.2023 1' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 0:1 Спортинг (Лиссабон)
    29.01.2023 1' -90' Визела (Визела) 3:1 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    22.01.2023 1' -90' Фамаликан (Вила-Нова-де-Фамаликан) 0:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    14.01.2023 1' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 0:1 Пасуш де Феррейра (Пасуш)
    07.01.2023 1' -79' Витория Гимараеш (Гимараеш) 0:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    23.12.2022 1' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:1 Маритиму (Фуншал)
    12.11.2022 1' -90' Арука (Арука) 0:1 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    06.11.2022 1' -56' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:0 Боавишта (Порту)
    30.10.2022 1' -90' Каза Пиа (Лиссабон) 1:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    24.10.2022 1' -46' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:0 Портимоненси (Портиман)
    36'
    08.10.2022 1' -75' Бенфика (Лиссабон) 4:2 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    02.10.2022 1' -46' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:0 Санта-Клара (Понта-Делгада)
    8'
    17.09.2022 37' -90' Жил Висенте (Барселуш) 2:2 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    11.09.2022 Был в запасе Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:3 Брага (Брага)
    05.09.2022 Был в запасе Шавиш (Шавиш) 1:1 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    28.08.2022 Был в запасе Риу Аве (Вила-ду-Конди) 3:1 Порту (Порту)
    19.08.2022 Был в запасе Эшторил (Эшторил) 2:2 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
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