Патрик Вильям - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Вильям
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Вильям
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Брага
|2:0
|Риу Аве
|Португалия. Примейра, 23 тур
|26.02.2023
|85' - 90'
|Риу Аве
|1:0
|Шавиш
|Португалия. Примейра, 22 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Порту
|1:0
|Риу Аве
|Португалия. Примейра, 21 тур
|13.02.2023
|1' - 61'
|Риу Аве
|2:0
|Эшторил
|Португалия. Примейра, 20 тур
|07.02.2023
|1' - 90'
|Риу Аве
|0:1
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риу Аве
|16
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Брага (Брага)
|2:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|26.02.2023
|85' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:0
|Шавиш (Шавиш)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|13.02.2023
|1' -61'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Эшторил (Эшторил)
|07.02.2023
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|0:1
|Спортинг (Лиссабон)
|29.01.2023
|1' -90'
|Визела (Визела)
|3:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|22.01.2023
|1' -90'
|Фамаликан (Вила-Нова-де-Фамаликан)
|0:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|14.01.2023
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|0:1
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|07.01.2023
|1' -79'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|0:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|23.12.2022
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:1
|Маритиму (Фуншал)
|12.11.2022
|1' -90'
|Арука (Арука)
|0:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|06.11.2022
|1' -56'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:0
|Боавишта (Порту)
|30.10.2022
|1' -90'
|Каза Пиа (Лиссабон)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|24.10.2022
|1' -46'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:0
|Портимоненси (Портиман)
|36'
|08.10.2022
|1' -75'
|Бенфика (Лиссабон)
|4:2
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|02.10.2022
|1' -46'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:0
|Санта-Клара (Понта-Делгада)
|8'
|17.09.2022
|37' -90'
|Жил Висенте (Барселуш)
|2:2
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:3
|Брага (Брага)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Шавиш (Шавиш)
|1:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|3:1
|Порту (Порту)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Эшторил (Эшторил)
|2:2
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)