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    Чафик Тигруджа - статистика

    #48 | Полузащитник
    Имя Чафик
    Фамилия Тигруджа
    Команда Каспий
    Состав Основной
    Родной город Лилль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 января 1992 (31 год)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Каспий 1 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.10.2022 86' -90' Тараз (Тараз) 1:1 Каспий (Актау)
    88'
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