Чафик Тигруджа - статистика
#48 | Полузащитник
|Имя
|Чафик
|Фамилия
|Тигруджа
|Команда
|Каспий
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лилль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1992 (31 год)
|Рост
|176
|Имя
|Чафик
|Фамилия
|Тигруджа
|Команда
|Каспий
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лилль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1992 (31 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Каспий
|1
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.10.2022
|86' -90'
|Тараз (Тараз)
|1:1
|Каспий (Актау)
|88'