Денис Кузик - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Кузик
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Богдановка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Денис
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Кузик
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Богдановка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колос
|4
|0
|0
|0
|0
|Львов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|01.12.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:2
|Колос (Ковалевка)
|27.11.2022
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Днепр-1 (Днепр)
|05.11.2022
|1' -46'
|Александрия (Александрия)
|4:1
|Колос (Ковалевка)
|31.10.2022
|1' -67'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|24.10.2022
|80' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|19.10.2022
|88' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Колос (Ковалевка)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|30.09.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Рух (Львов)