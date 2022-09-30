Сергей Чоботенко - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Чоботенко
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Запорожье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1997 (26 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Чоботенко
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Запорожье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1997 (26 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колос
|11
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2022
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Колос (Ковалевка)
|52'
|27.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|7'
|19.11.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|13.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:0
|Колос (Ковалевка)
|09.11.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Днепр-1 (Днепр)
|05.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|4:1
|Колос (Ковалевка)
|31.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|76'
|19.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Колос (Ковалевка)
|07.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|30.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|85'
|05.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)