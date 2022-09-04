Яхья Калли - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Яхья
|Фамилия
|Калли
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 2001 (21 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Яхья
|Фамилия
|Калли
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2023
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Камбур (Лиуварден)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|08.01.2023
|76' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|Фортуна (Ситтард)
|06.11.2022
|80' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Гронинген (Гронинген)
|16.10.2022
|66' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|88'
|17.09.2022
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|04.09.2022
|46' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|26.08.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|21.08.2022
|57' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|90'
|14.08.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|2:2
|Волендам (Волендам)