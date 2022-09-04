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    Яхья Калли - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Яхья
    Фамилия Калли
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 марта 2001 (21 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.01.2023 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 0:1 Камбур (Лиуварден)
    22.01.2023 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    15.01.2023 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 0:3 Фейеноорд (Роттердам)
    08.01.2023 76' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    13.11.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 2:3 Фортуна (Ситтард)
    06.11.2022 80' -90' Утрехт (Утрехт) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    30.10.2022 Был в запасе Эммен (Эммен) 0:0 Гронинген (Гронинген)
    16.10.2022 66' -90' Твенте (Энсхеде) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    88'
    17.09.2022 Был в запасе Спарта (Роттердам) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    04.09.2022 46' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Витесс (Арнем)
    26.08.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    21.08.2022 57' -90' Гронинген (Гронинген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    90'
    14.08.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    07.08.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 2:2 Волендам (Волендам)
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