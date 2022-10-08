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    Руй Мендеш - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Руй
    Фамилия Мендеш
    Команда Эммен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 ноября 1999 (23 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эммен 17 1 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2023 1' -45' Эммен (Эммен) 1:0 ПСВ (Эйндховен)
    21.01.2023 72' -90' НЕК (Неймеген) 3:1 Эммен (Эммен)
    15.01.2023 65' -90' Эммен (Эммен) 0:0 Камбур (Лиуварден)
    06.01.2023 1' -90' Твенте (Энсхеде) 2:0 Эммен (Эммен)
    12.11.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 3:3 Аякс (Амстердам)
    90'
    05.11.2022 1' -83' Фортуна (Ситтард) 0:1 Эммен (Эммен)
    30.10.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 0:0 Гронинген (Гронинген)
    22.10.2022 1' -84' Витесс (Арнем) 2:1 Эммен (Эммен)
    68'
    14.10.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 1:1 Волендам (Волендам)
    67'
    08.10.2022 1' -77' Спарта (Роттердам) 3:1 Эммен (Эммен)
    02.10.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 0:0 Херенвен (Херенвен)
    18.09.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Эммен (Эммен)
    10.09.2022 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 2:1 Эммен (Эммен)
    24'
    04.09.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 0:3 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    27.08.2022 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Эммен (Эммен)
    20.08.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 3:2 Утрехт (Утрехт)
    59' 79'
    13.08.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
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