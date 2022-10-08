Руй Мендеш - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Руй
|Фамилия
|Мендеш
|Команда
|Эммен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Руй
|Фамилия
|Мендеш
|Команда
|Эммен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эммен
|17
|1
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2023
|1' -45'
|Эммен (Эммен)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)
|21.01.2023
|72' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|15.01.2023
|65' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|06.01.2023
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|12.11.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|3:3
|Аякс (Амстердам)
|90'
|05.11.2022
|1' -83'
|Фортуна (Ситтард)
|0:1
|Эммен (Эммен)
|30.10.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Гронинген (Гронинген)
|22.10.2022
|1' -84'
|Витесс (Арнем)
|2:1
|Эммен (Эммен)
|68'
|14.10.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|67'
|08.10.2022
|1' -77'
|Спарта (Роттердам)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|02.10.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|18.09.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|10.09.2022
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|2:1
|Эммен (Эммен)
|24'
|04.09.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|27.08.2022
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Эммен (Эммен)
|20.08.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|3:2
|Утрехт (Утрехт)
|59' 79'
|13.08.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)