Олег Билык - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Олег
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Билык
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 января 1998 (25 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Олег
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Билык
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 января 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Александрия
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:2
|Ингулец (Петрово)
|28.11.2022
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Рух (Львов)
|23.11.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|18.11.2022
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|4:1
|Александрия (Александрия)
|10.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Александрия (Александрия)
|05.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|4:1
|Колос (Ковалевка)
|29.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:2
|Александрия (Александрия)
|22.10.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Львов (Львов)
|02.10.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|12.09.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|83'
|29.08.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:1
|Минай (Минай)