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    Олег Билык - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Олег
    Отчество Степанович
    Фамилия Билык
    Команда Ингулец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 января 1998 (25 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Динамо 0:2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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