Максим Брагару - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Брагару
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Брагару
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Верес
|1:3
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|10
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|07.12.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|45'
|02.12.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|25.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|1' -85'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|06.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:3
|Динамо (Киев)
|30.10.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|08.10.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|02.10.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|79'
|04.09.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Ингулец (Петрово)
|63'