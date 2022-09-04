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    Максим Брагару - статистика

    #45 | Нападающий
    Имя Максим
    Отчество Игоревич
    Фамилия Брагару
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июля 2002 (20 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Верес 1:3 Черноморец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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