Виталий Дахновский - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Дахновский
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Дахновский
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 73'
|Верес
|1:3
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|11
|3
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -73'
|Верес (Ривне)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|26.11.2022
|1' -79'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|21.11.2022
|1' -80'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:2
|Верес (Ривне)
|33'
|09.11.2022
|1' -81'
|Верес (Ривне)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|31.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|63'
|23.10.2022
|1' -71'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Заря (Луганск)
|14.10.2022
|1' -75'
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|5' 73'
|30.09.2022
|1' -83'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)
|9' 46'
|03.09.2022
|1' -62'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Верес (Ривне)
|27.08.2022
|1' -76'
|Ворскла (Полтава)
|1:2
|Верес (Ривне)