Борис Крушинский - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Борис
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Крушинский
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Борис
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Крушинский
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|10
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|46' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|21.11.2022
|53' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|82'
|14.11.2022
|1' -63'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|10.11.2022
|1' -57'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|32'
|22.10.2022
|52' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Львов (Львов)
|18.10.2022
|1' -46'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|26'
|25.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|11.09.2022
|46' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Львов (Львов)
|04.09.2022
|64' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Львов (Львов)
|27.08.2022
|66' -90'
|Львов (Львов)
|2:3
|Заря (Луганск)