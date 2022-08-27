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    Андрей Бусько - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Васильевич
    Фамилия Бусько
    Команда Львов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 мая 1997 (25 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 4 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 1' -70' Львов (Львов) 1:3 Верес (Ривне)
    29'
    25.09.2022 1' -90' Минай (Минай) 0:1 Львов (Львов)
    66'
    11.09.2022 1' -90' Динамо (Киев) 1:0 Львов (Львов)
    25'
    27.08.2022 1' -90' Львов (Львов) 2:3 Заря (Луганск)
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