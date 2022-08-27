Андрей Бусько - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Бусько
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Бусько
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|4
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|1' -70'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|29'
|25.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|66'
|11.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Львов (Львов)
|25'
|27.08.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|2:3
|Заря (Луганск)