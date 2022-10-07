Николай Гайдучик - статистика
#89 | Нападающий
|Имя
|Николай
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гайдучик
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Николай
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гайдучик
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 73'
|Верес
|1:3
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|12
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -73'
|Верес (Ривне)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|26.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|21.11.2022
|1' -75'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|48' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:2
|Верес (Ривне)
|09.11.2022
|1' -69'
|Верес (Ривне)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|05.11.2022
|68' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:4
|Верес (Ривне)
|31.10.2022
|1' -71'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|18.10.2022
|1' -78'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|17'
|14.10.2022
|1' -70'
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|07.10.2022
|46' -90'
|Верес (Ривне)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|30.09.2022
|1' -68'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Верес (Ривне)
|27.08.2022
|1' -46'
|Ворскла (Полтава)
|1:2
|Верес (Ривне)