Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Kostiantyn Kvas - статистика

Рух
#47 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рух
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
0 : 3
25.04.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Кривбасс
3 : 0
19.04.2026
Рух
76' - 90'
84'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Рух
1 : 1
10.04.2026
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Шахтер
3 : 0
05.04.2026
Рух
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Эпицентр
2 : 0
15.03.2026
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух
0 : 3
09.03.2026
Харьков
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 0
01.03.2026
Рух
58' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К
1 : 0
20.02.2026
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава
1 : 2
14.12.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Рух
1 : 0
07.12.2025
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Рух
4 : 2
23.11.2025
Кудровка
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Верес
1 : 0
08.11.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты
0 : 0
25.10.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Рух
1 : 2
18.10.2025
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
0 : 2
03.10.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Рух
0 : 4
28.09.2025
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
1 : 0
21.09.2025
Рух
89' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Рух
0 : 1
13.09.2025
Эпицентр
89' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
2 : 0
30.08.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Рух
1 : 2
15.08.2025
Оболонь
1' - 39'
Главные новости
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
3
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
1
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
6
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+