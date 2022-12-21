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    Андреас Ндой - статистика

    #74 | Полузащитник
    Имя Андреас
    Фамилия Ндой
    Команда Олимпиакос
    Состав Молодежный
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Олимпиакос 6:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе Олимпиакос 0:0 Панатинаикос Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе ПАС Ламия 0:3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 6:0 Левадиакос (Левадия)
    25.02.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 0:0 Панатинаикос (Афины)
    19.02.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:3 Олимпиакос (Пирей)
    05.02.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    22.01.2023 1' -90' Атромитос (Перистери) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    15.01.2023 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:0 Арис (Салоники)
    08.01.2023 1' -90' Волос (Волос) 0:4 Олимпиакос (Пирей)
    03.01.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    28.12.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 5:0 Астерас (Триполис)
    21.12.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 2:2 Олимпиакос (Пирей)
    13.11.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:0 АЕК (Афины)
    09.11.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    06.11.2022 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    30.10.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    17.10.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:2 ПАОК (Салоники)
    09.10.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
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