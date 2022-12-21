Андреас Ндой - статистика
#74 | Полузащитник
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Ндой
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Ндой
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Олимпиакос
|6:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос
|0:0
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия
|0:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:0
|Левадиакос (Левадия)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Панатинаикос (Афины)
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|05.02.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|22.01.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|15.01.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|08.01.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|28.12.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|5:0
|Астерас (Триполис)
|21.12.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|13.11.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|09.11.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|06.11.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|30.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)