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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Спортинг
Фотис Иоаннидис
Статистика
€ 16 млн
Фотис Иоаннидис - статистика
Спортинг
10 января 2000 (26), Афины
#8 | Нападающий
187 см
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
1' - 70'
23'
45'
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
59' - 90'
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
63' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
86' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Фамаликан
1 : 1
13.09.2026
Спортинг
64' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
74' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Спортинг
2 : 0
05.09.2026
Насьональ
67' - 90'
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
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Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Греция
3
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
1' - 70'
23'
45'
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
59' - 90'
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
63' - 90'
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