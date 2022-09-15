Наджи Унювар - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Наджи
|Фамилия
|Унювар
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 3,20
млн
|Имя
|Наджи
|Фамилия
|Унювар
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|34' - 90'
|Трабзонспор
|1:2
|Умраниеспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|90' 90'
|23.02.2023
|Был в запасе
|Базель
|2:0
|Трабзонспор
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|70' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|06.10.2022
|82' -90'
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)