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    Наджи Унювар - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Наджи
    Фамилия Унювар
    Команда Трабзонспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 июня 2003 (19 лет)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 3,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 34' - 90' Трабзонспор 1:2 Умраниеспор Турция. Суперлига, 24 тур
    90' 90'
    23.02.2023 Был в запасе Базель 2:0 Трабзонспор Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Трабзонспор 1:0 Базель Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Трабзонспор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 70' -90' Трабзонспор (Трабзон) 1:0 Ференцварош (Будапешт)
    13.10.2022 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 4:0 Монако (Монако)
    06.10.2022 82' -90' Монако (Монако) 3:1 Трабзонспор (Трабзон)
    15.09.2022 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 2:1 Црвена Звезда (Белград)
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