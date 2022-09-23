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    Георгий Русев - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Георгий
    Фамилия Русев
    Состав Без клуба
    Родной город Стара Загора
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июля 1998 (24 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 89' -90' Северная Македония 0:1 Болгария
    23.09.2022 60' -90' Болгария 5:1 Гибралтар
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