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    Бруно Дита - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Бруно
    Фамилия Дита
    Команда Шкендия
    Состав Основной
    Родной город Тирана
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шкендия 6 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -121' Шкендия (Тетово) 1:2
    (2:3)п    		 АИК (Стокгольм)
    86'
    04.08.2022 1' -90' АИК (Стокгольм) 1:1 Шкендия (Тетово)
    26'
    28.07.2022 1' -90' Шкендия (Тетово) 3:1 Валмиера (Валмиера)
    21.07.2022 1' -82' Валмиера (Валмиера) 1:2 Шкендия (Тетово)
    14.07.2022 1' -90' Арарат (Ереван) 2:2 Шкендия (Тетово)
    07.07.2022 1' -90' Шкендия (Тетово) 2:0 Арарат (Ереван)
    35'
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