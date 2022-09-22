Томас Калинаускас - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Калинаускас
|Команда
|Хавант энд Уотерлувилль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Калинаускас
|Команда
|Хавант энд Уотерлувилль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|78' -90'
|Люксембург
|1:0
|Литва
|22.09.2022
|Был в запасе
|Литва
|1:1
|Фарерские острова