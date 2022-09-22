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    Кристиан Валло - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Валло
    Состав Без клуба
    Родной город Жилина
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июня 1998 (24 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 Был в запасе Словакия 1:1 Белоруссия
    22.09.2022 1' -90' Словакия 1:2 Азербайджан
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