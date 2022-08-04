Эммануэль Банда - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Банда
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Банда
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|12
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|67' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|27.10.2022
|1' -58'
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|13.10.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|4:2
|Гент (Гент)
|45'
|06.10.2022
|84' -90'
|Гент (Гент)
|0:1
|Юргорден (Стокгольм)
|15.09.2022
|1' -70'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|58'
|08.09.2022
|61' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:0
|Юргорден (Стокгольм)
|23.08.2022
|84' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|17.08.2022
|88' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|28' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|04.08.2022
|81' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:3
|Юргорден (Стокгольм)
|28.07.2022
|74' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|2:0
|Риека (Риека)
|84'
|21.07.2022
|72' -90'
|Риека (Риека)
|1:2
|Юргорден (Стокгольм)