Анес Омерович - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Анес
|Фамилия
|Омерович
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дорнбирн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1998 (24 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Анес
|Фамилия
|Омерович
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дорнбирн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1998 (24 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вадуц
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -58'
|Аполлон (Лимассол)
|1:0
|Вадуц (Вадуц)
|58'
|27.10.2022
|Был в запасе
|Вадуц (Вадуц)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Вадуц (Вадуц)
|1:2
|Днепр-1 (Днепр)
|06.10.2022
|82' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:2
|Вадуц (Вадуц)
|87'
|15.09.2022
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:1
|Вадуц (Вадуц)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Вадуц (Вадуц)
|0:0
|Аполлон (Лимассол)
|25.08.2022
|79' -90'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Вадуц (Вадуц)
|18.08.2022
|90' -90'
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Рапид (Вена)
|11.08.2022
|57' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:4
|Вадуц (Вадуц)
|04.08.2022
|65' -90'
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|28.07.2022
|111' -123'
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Копер (Копер)
|115'