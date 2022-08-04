Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анес Омерович - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Анес
    Фамилия Омерович
    Команда Вадуц
    Состав Основной
    Родной город Дорнбирн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 мая 1998 (24 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вадуц 7 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -58' Аполлон (Лимассол) 1:0 Вадуц (Вадуц)
    58'
    27.10.2022 Был в запасе Вадуц (Вадуц) 1:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    13.10.2022 Был в запасе Вадуц (Вадуц) 1:2 Днепр-1 (Днепр)
    06.10.2022 82' -90' Днепр-1 (Днепр) 2:2 Вадуц (Вадуц)
    87'
    15.09.2022 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:1 Вадуц (Вадуц)
    08.09.2022 Был в запасе Вадуц (Вадуц) 0:0 Аполлон (Лимассол)
    25.08.2022 79' -90' Рапид (Вена) 0:1 Вадуц (Вадуц)
    18.08.2022 90' -90' Вадуц (Вадуц) 1:1 Рапид (Вена)
    11.08.2022 57' -90' Коньяспор (Конья) 2:4 Вадуц (Вадуц)
    04.08.2022 65' -90' Вадуц (Вадуц) 1:1 Коньяспор (Конья)
    28.07.2022 111' -123' Вадуц (Вадуц) 1:1 Копер (Копер)
    115'
    • Читайте нас: 
    11