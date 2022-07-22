Александер Буш - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Буш
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Буш
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Силькеборг
|2:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Нордшелланд (Фарум)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.11.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|08.08.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|22.07.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)