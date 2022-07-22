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    Александер Буш - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Александер
    Фамилия Буш
    Команда Силькеборг
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 июля 2003 (19 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Силькеборг 2:1 Нордшелланд Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 Был в запасе Орхус 1:1 Силькеборг Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 Был в запасе Силькеборг 0:3 Копенгаген Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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