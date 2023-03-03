Эфе Арда Коюнчу - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Эфе Арда
|Фамилия
|Коюнчу
|Команда
|Истанбул Башакшехир
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июля 2005 (17 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Эфе Арда
|Фамилия
|Коюнчу
|Команда
|Истанбул Башакшехир
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июля 2005 (17 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|Был в запасе
|Аланьяспор
|1:0
|Истанбул Башакшехир
|Турция. Суперлига, 24 тур