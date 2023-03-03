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    Эфе Арда Коюнчу - статистика

    #41 | Защитник
    Имя Эфе Арда
    Фамилия Коюнчу
    Команда Истанбул Башакшехир
    Состав Основной
    Родной город Стамбул
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 июля 2005 (17 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Аланьяспор 1:0 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 24 тур
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