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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Истанбул Башакшехир
Дениз Дилмен
Статистика
€ 450 тыс
Дениз Дилмен - статистика
Истанбул Башакшехир
5 июня 2005 (21), Стамбул
#98 | Вратарь
Турция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
1' - 90'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Трабзонспор
2 : 1
23.08.2026
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
16.08.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
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