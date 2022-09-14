Марк Коста - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Коста
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мишкольц
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Коста
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мишкольц
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2022
|75' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|85'
|14.09.2022
|1' -46'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Торпедо (Москва)