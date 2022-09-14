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    Марк Коста - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Марк
    Фамилия Коста
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Родной город Мишкольц
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.09.2022 75' -90' Урал (Екатеринбург) 1:0 Торпедо (Москва)
    85'
    14.09.2022 1' -46' Сочи (Сочи) 1:3 Торпедо (Москва)
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