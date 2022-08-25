Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мурило - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Мурило
    Фамилия Сантос
    Команда ХИК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 2 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 ХИК (Хельсинки)
    08.09.2022 74' -90' ХИК (Хельсинки) 0:2 Бетис (Севилья)
    25.08.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:1 ХИК (Хельсинки)
    42'
    • Читайте нас: 
    11