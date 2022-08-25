Мурило - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Мурило
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Мурило
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|2
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|08.09.2022
|74' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|25.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:1
|ХИК (Хельсинки)
|42'