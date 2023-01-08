Хорхе Санчес - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Санчес
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Санчес
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Аякс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Витесс
|1:2
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Унион
|3:1
|Аякс
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|12.02.2023
|85' - 90'
|Аякс
|3:1
|РКС Ваалвейк
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|11
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|12.02.2023
|85' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|0:5
|Аякс (Амстердам)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|26.01.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|22.01.2023
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|14.01.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|08.01.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|50'
|12.11.2022
|Был в запасе
|Эммен (Эммен)
|3:3
|Аякс (Амстердам)
|09.11.2022
|73' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|06.11.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|22.10.2022
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|16.10.2022
|1' -79'
|Аякс (Амстердам)
|7:1
|Экселсиор (Роттердам)
|15'
|10.09.2022
|46' -90'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Херенвен (Херенвен)
|59'
|03.09.2022
|79' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Камбур (Лиуварден)
|28.08.2022
|38' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|0:1
|Аякс (Амстердам)