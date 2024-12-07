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Tomáš Polyak
Статистика
Tomáš Polyak - статистика
Завершил карьеру
#6 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пардубице
10
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Словацко
1 : 1
07.12.2024
Пардубице
1' - 58'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Пардубице
2 : 2
04.12.2024
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Пардубице
0 : 0
01.12.2024
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Карвина
1 : 0
24.11.2024
Пардубице
1' - 61'
60'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
2 : 0
09.11.2024
Яблонец
76' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Богемианс 1905
0 : 0
03.11.2024
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Дукла
2 : 1
19.10.2024
Пардубице
1' - 84'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
2 : 0
06.10.2024
Пардубице
1' - 67'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Пардубице
0 : 1
11.08.2024
Словацко
1' - 72'
23'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Динамо
1 : 3
04.08.2024
Пардубице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Пардубице
0 : 1
27.07.2024
Карвина
1' - 90'
78'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Спарта
2 : 1
19.07.2024
Пардубице
1' - 90'
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