Йонас Никиш - статистика
#34 | Вратарь
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Никиш
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дрезден
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 мая 2004 (18 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Никиш
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дрезден
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 мая 2004 (18 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.02.2023
|Был в запасе
|РБ Лейпциг
|1:1
|Манчестер Сити
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч