Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Йонас Никиш - статистика

    #34 | Вратарь
    Имя Йонас
    Фамилия Никиш
    Команда РБ Лейпциг
    Состав Молодежный
    Родной город Дрезден
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 мая 2004 (18 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    22.02.2023 Был в запасе РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    • Читайте нас: 
    11