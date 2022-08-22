Оскар Уренья - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Уренья
|Команда
|Жирона
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 2003 (19 лет)
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Уренья
|Команда
|Жирона
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жирона
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2022
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|02.10.2022
|79' -90'
|Жирона (Жирона)
|3:5
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:1
|Жирона (Жирона)
|26.08.2022
|1' -59'
|Жирона (Жирона)
|0:1
|Сельта (Виго)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|3:1
|Хетафе (Хетафе)