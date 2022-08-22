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    Оскар Уренья - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Оскар
    Фамилия Уренья
    Команда Жирона
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 мая 2003 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жирона 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2022 Был в запасе Жирона (Жирона) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    08.10.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:1 Жирона (Жирона)
    02.10.2022 79' -90' Жирона (Жирона) 3:5 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    03.09.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:1 Жирона (Жирона)
    26.08.2022 1' -59' Жирона (Жирона) 0:1 Сельта (Виго)
    22.08.2022 Был в запасе Жирона (Жирона) 3:1 Хетафе (Хетафе)
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