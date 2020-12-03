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Антониано
Алекс Ревуэльта
Статистика
Алекс Ревуэльта - статистика
Антониано
16 апреля 2000 (26)
#3 | Защитник
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антониано
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/32 финала
Антониано
1 : 1
03.12.2025
Вильярреал
1' - 120'
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