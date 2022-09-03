Евгений Пасич - статистика
#42 | Нападающий
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Пасич
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Днепродзержинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Пасич
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Днепродзержинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|10
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|2:2
|Днепр-1 (Днепр)
|26.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|21.11.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:2
|Верес (Ривне)
|09.11.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|31.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|23.10.2022
|1' -78'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Заря (Луганск)
|18.10.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|14.10.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|83'
|03.09.2022
|1' -7'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Верес (Ривне)
|27.08.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:2
|Верес (Ривне)