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    Олег Ильин - статистика

    #69 | Нападающий
    Имя Олег
    Отчество Андреевич
    Фамилия Ильин
    Команда Колос
    Состав Основной
    Родной город Одесса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июня 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 77' - 90' Кривбасс 1:0 Колос Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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