Артур Туманян - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Артур
|Отчество
|Артурович
|Фамилия
|Туманян
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2003 (20 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Артур
|Отчество
|Артурович
|Фамилия
|Туманян
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2003 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тверь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2022
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)