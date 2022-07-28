Шай Элиас - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Шай
|Фамилия
|Элиас
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Герцлия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Имя
|Шай
|Фамилия
|Элиас
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Герцлия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|8
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|90'
|13.10.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|78'
|06.10.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|08.09.2022
|1' -57'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|51'
|25.08.2022
|1' -77'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
(4:3)п
|Университатя (Крайова)
|16'
|18.08.2022
|Был в запасе
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|11.08.2022
|19' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|04.08.2022
|63' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|28.07.2022
|81' -90'
|Динамо (Минск)
|0:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
|Динамо (Минск)