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    Алассана Джатта - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Алассана
    Фамилия Джатта
    Команда Виборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 января 1999 (24 года)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Виборг 2:2 Рандерс Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 83' Хорсенс 0:3 Виборг Дания. Суперлига, 19 тур
    18'
    20.02.2023 1' - 68' Виборг 0:4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виборг 14 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Виборг (Виборг) 2:2 Рандерс (Рандерс)
    26.02.2023 1' -83' Хорсенс (Хорсенс) 0:3 Виборг (Виборг)
    18'
    20.02.2023 1' -68' Виборг (Виборг) 0:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    13.11.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 0:2 Виборг (Виборг)
    06.11.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 1:1 Орхус (Орхус)
    30.10.2022 82' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Виборг (Виборг)
    24.10.2022 90' -90' Ольборг (Ольборг) 1:3 Виборг (Виборг)
    16.10.2022 78' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    07.10.2022 86' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Виборг (Виборг)
    02.10.2022 85' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Виборг (Виборг)
    18.09.2022 75' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Брондбю (Бреннбю)
    12.09.2022 90' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    04.09.2022 74' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
    28.08.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 2:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    21.08.2022 84' -90' Рандерс (Рандерс) 1:0 Виборг (Виборг)
    14.08.2022 69' -90' Виборг (Виборг) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    06.08.2022 90' -90' Нордшелланд (Фарум) 1:0 Виборг (Виборг)
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