Иссам Эль-Мааш - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Иссам
|Фамилия
|Эль-Мааш
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Иссам
|Фамилия
|Эль-Мааш
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Твенте
|3:3
|Херенвен
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|ПСВ
|3:1
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Твенте
|3:0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 21 тур