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    Иссам Эль-Мааш - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Иссам
    Фамилия Эль-Мааш
    Команда Твенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 февраля 2000 (23 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Твенте 3:3 Херенвен Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе ПСВ 3:1 Твенте Голландия. Эредивизие, 23 тур
    19.02.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс 2:0 Твенте Голландия. Эредивизие, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Твенте 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 21 тур
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