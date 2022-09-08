Леон Полс - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Полс
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Полс
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:1
|Гент (Гент)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:0
|Юргорден (Стокгольм)