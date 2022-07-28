Элиас Андерссон - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Андерссон
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Андерссон
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|8
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|13.10.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|4:2
|Гент (Гент)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|0:1
|Юргорден (Стокгольм)
|15.09.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|60' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:0
|Юргорден (Стокгольм)
|23.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|69'
|17.08.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|65' 85'
|11.08.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|04.08.2022
|73' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:3
|Юргорден (Стокгольм)
|28.07.2022
|88' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|2:0
|Риека (Риека)