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    Каган Морадаоглу - статистика

    #98 | Вратарь
    Имя Каган
    Фамилия Морадаоглу
    Команда Трабзонспор
    Состав Основной
    Родной город Трабзон
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 января 2003 (20 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Базель 2:0 Трабзонспор Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
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