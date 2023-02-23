Каган Морадаоглу - статистика
#98 | Вратарь
|Имя
|Каган
|Фамилия
|Морадаоглу
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трабзон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 января 2003 (20 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Каган
|Фамилия
|Морадаоглу
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трабзон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 января 2003 (20 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Базель
|2:0
|Трабзонспор
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч