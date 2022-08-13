Набиль Туайзи - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Набиль
|Фамилия
|Туайзи
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Набиль
|Фамилия
|Туайзи
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эспаньол
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|0:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|13.08.2022
|88' -90'
|Сельта (Виго)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)