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    Набиль Туайзи - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Набиль
    Фамилия Туайзи
    Команда Эспаньол
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 февраля 2001 (22 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2022 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:3 Реал (Мадрид)
    19.08.2022 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 0:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    13.08.2022 88' -90' Сельта (Виго) 2:2 Эспаньол (Барселона)
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