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    Иван Фреснеда - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Фреснеда
    Команда Вальядолид
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 2004 (18 лет)
    Рост 162
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Вальядолид 2:1 Эспаньол Испания. Примера, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе Сельта 3:0 Вальядолид Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 Был в запасе Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Вальядолид 0:0 Осасуна Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    26.02.2023 Был в запасе Сельта (Виго) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    18.02.2023 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    12.02.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    05.02.2023 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    21.01.2023 60' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    14.01.2023 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    07.01.2023 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    61'
    30.12.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    08.11.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    05.11.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эльче (Эльче)
    30.10.2022 46' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    09.10.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    01.10.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    16.09.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    09.09.2022 Был в запасе Жирона (Жирона) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.09.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    28.08.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    19.08.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    13.08.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:3 Вильярреал (Вильярреал)
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