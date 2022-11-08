Иван Фреснеда - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Фреснеда
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|162
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Фреснеда
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|162
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Вальядолид
|2:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Сельта
|3:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|21.01.2023
|60' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.01.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|07.01.2023
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|61'
|30.12.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|08.11.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|30.10.2022
|46' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.10.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|01.10.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|16.09.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:3
|Вильярреал (Вильярреал)