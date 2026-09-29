Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Спортинг
Иван Фреснеда
Статистика
€ 15 млн
Иван Фреснеда - статистика
Спортинг
28 сентября 2004 (22), Мадрид
#4 | Защитник
162 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
1' - 90'
17'
Португалия. Примейра, 6 тур
Фамаликан
1 : 1
13.09.2026
Спортинг
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
85' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Спортинг
2 : 0
05.09.2026
Насьональ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
Лига чемпионов 2025/2026
Португалия. Кубок 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Португалия. Кубок лиги 2024/2025
Португалия. Примейра 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
85' - 90'
Главные новости
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
3
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
2
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
10
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+