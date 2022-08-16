Виктор Блатов - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Блатов
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1998 (24 года)
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Блатов
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|63' -90'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)
|88'
|31.08.2022
|1' -46'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)
|16.08.2022
|1' -75'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)