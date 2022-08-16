Василий Маврин - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Василий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Маврин
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 ноября 1989 (33 года)
|Имя
|Василий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Маврин
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 ноября 1989 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2022
|59' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)
|79'
|16.08.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)
|56'