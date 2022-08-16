Арсений Левшук - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Левшук
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Левшук
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|1' -85'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)
|85'
|31.08.2022
|1' -82'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)
|16.08.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)
|45'