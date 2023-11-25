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    Матс Лемменс - статистика

    #83 | Защитник
    Имя Матс
    Фамилия Лемменс
    Команда Лекко
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 марта 2002 (21 год)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Бари 3:1 Лекко Италия. Серия В, 24 тур
    03.02.2024 Был в запасе Лекко 0:1 Кремонезе Италия. Серия В, 23 тур
    20.01.2024 1' - 46' Лекко 1:3 Пиза Италия. Серия В, 21 тур
    11'
    12.01.2024 1' - 79' Катанцаро 5:3 Лекко Италия. Серия В, 20 тур
    29' 19'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лекко 12 1 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 Был в запасе Бари (Бари) 3:1 Лекко (Лекко)
    03.02.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:1 Кремонезе (Кремона)
    20.01.2024 1' -46' Лекко (Лекко) 1:3 Пиза (Пиза)
    11'
    12.01.2024 1' -79' Катанцаро (Катанцаро) 5:3 Лекко (Лекко)
    29' 19'
    23.12.2023 1' -90' Венеция (Венеция) 2:2 Лекко (Лекко)
    63' 90'
    17.12.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 2:3 Тернана (Терни)
    09.12.2023 64' -90' Сампдория (Генуя) 2:0 Лекко (Лекко)
    03.12.2023 1' -90' Лекко (Лекко) 1:0 Бари (Бари)
    88'
    28.11.2023 1' -82' Комо (Комо) 0:0 Лекко (Лекко)
    25.11.2023 57' -90' Кремонезе (Кремона) 1:0 Лекко (Лекко)
    85'
    12.11.2023 1' -59' Лекко (Лекко) 3:2 Парма (Парма)
    12'
    08.11.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:0 Специя (Ла Специя)
    05.11.2023 Был в запасе Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:1 Лекко (Лекко)
    29.10.2023 66' -90' Палермо (Палермо) 1:2 Лекко (Лекко)
    24.10.2023 Был в запасе Пиза (Пиза) 1:2 Лекко (Лекко)
    21.10.2023 1' -85' Лекко (Лекко) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    07.10.2023 46' -90' Козенца (Козенца) 3:0 Лекко (Лекко)
    01.10.2023 1' -90' Циттаделла (Циттаделла) 2:1 Лекко (Лекко)
    26.09.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:2 Феральписало (Сало)
    16.09.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:2 Брешиа (Брешиа)
    03.09.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 3:4 Катанцаро (Катанцаро)
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