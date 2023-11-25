Матс Лемменс - статистика
#83 | Защитник
|Имя
|Матс
|Фамилия
|Лемменс
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Матс
|Фамилия
|Лемменс
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Бари
|3:1
|Лекко
|Италия. Серия В, 24 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Лекко
|0:1
|Кремонезе
|Италия. Серия В, 23 тур
|20.01.2024
|1' - 46'
|Лекко
|1:3
|Пиза
|Италия. Серия В, 21 тур
|11'
|12.01.2024
|1' - 79'
|Катанцаро
|5:3
|Лекко
|Италия. Серия В, 20 тур
|29' 19'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лекко
|12
|1
|0
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|3:1
|Лекко (Лекко)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:1
|Кремонезе (Кремона)
|20.01.2024
|1' -46'
|Лекко (Лекко)
|1:3
|Пиза (Пиза)
|11'
|12.01.2024
|1' -79'
|Катанцаро (Катанцаро)
|5:3
|Лекко (Лекко)
|29' 19'
|23.12.2023
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:2
|Лекко (Лекко)
|63' 90'
|17.12.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|2:3
|Тернана (Терни)
|09.12.2023
|64' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Лекко (Лекко)
|03.12.2023
|1' -90'
|Лекко (Лекко)
|1:0
|Бари (Бари)
|88'
|28.11.2023
|1' -82'
|Комо (Комо)
|0:0
|Лекко (Лекко)
|25.11.2023
|57' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|1:0
|Лекко (Лекко)
|85'
|12.11.2023
|1' -59'
|Лекко (Лекко)
|3:2
|Парма (Парма)
|12'
|08.11.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:0
|Специя (Ла Специя)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Лекко (Лекко)
|29.10.2023
|66' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:2
|Лекко (Лекко)
|24.10.2023
|Был в запасе
|Пиза (Пиза)
|1:2
|Лекко (Лекко)
|21.10.2023
|1' -85'
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|07.10.2023
|46' -90'
|Козенца (Козенца)
|3:0
|Лекко (Лекко)
|01.10.2023
|1' -90'
|Циттаделла (Циттаделла)
|2:1
|Лекко (Лекко)
|26.09.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:2
|Феральписало (Сало)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Брешиа (Брешиа)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|3:4
|Катанцаро (Катанцаро)